Diplomă de excelență pentru Ansamblul „Emilia Bubulac” al Obștii Peștișani la Festivalul Internațional de Folclor de la Petrila

Orașul hunedorean Petrila a fost duminică capitala folclorului! Aici s-a organizat Festivalul Internațional de Folclor „Momârlanii, gazde bune” – ediția a XI-a! Unul dintre cele zece ansambluri prezente la manifestare a fost și cel din Peștișani. Ansamblul „Emilia Bubulac” al Obștii Peștișani a obținut diplomă de excelență. La Petrila s-a organizat astfel parada portului popular și spectacole cu ansambluri din toată țara, pe Bulevardul Republicii! Evenimentul a fost organizat de Ansamblul Junii Petrileni, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Petrila, primar Vasile Jurca. Ansamblul „Emilia Bubulac” de la Peștișani a fost întâmpinat cu aplauze iar prestația a fost una de zile mari. Iar membrii ansamblului Obștii Peștișani nu s-au întors înapoi acasă cu mâinile goale. Ci cu o diplomă de excelență. Una dintre multele obținute în ultima perioadă de timp.

