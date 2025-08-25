Tânără cântăreață din Târgu Jiu premiată la Festivalul „Vocea Mării”

Ariana Elena Sandu, o fetiță de doar 9 ani din Târgu Jiu, a obținut Premiul II la secțiunea Pop românesc (7–9 ani) în cadrul Festivalului Internațional de Creație și Interpretare „Vocea Mării”, ediția a VII-a, desfășurat în august 2025 la Mamaia Nord.

Deși s-a confruntat cu răceală și febră, micuța artistă, cursantă a Școlii Populare de Arte Târgu Jiu, a impresionat juriul prin vocea și determinarea sa.

Succesul Arianei este rezultatul muncii alături de coordonatorul ei, Teodor Ciobanu, dar și al sprijinului familiei. Reprezentanții instituției au transmis că „este o dovadă că atunci când ai suflet puternic și pasiune, nimic nu te poate opri”.