Primarul Romanescu despre majorarea taxei de parcare la 720 de lei: „Dacă ne dorim confort, trebuie să și plătim“. Taxa ar putea chiar să se dubleze

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat că taxa pentru locurile de parcare 24 de ore din 24 stabilită pentru anul 2026 la 720 de lei ar putea să crească la 1.500 de lei.

De asemenea, și costul parcării de reședință va fi majorat din anul 2026 la suma de 360 de lei.

Romanescu a spus că nu este mult ca un cetățean să plătească 2 lei/zi ca să aibă locul de parcare la dispoziție tot timpul: „Pentru parcarea 24 de ore din 24 suma de 720 RON înseamnă 2 RON pe zi, iar pentru parcarea parțială este de 1 RON pe zi. Din punctul meu de vedere nu este o sumă foarte mare. Cu timpul s-ar putea ca parcările de 24 de ore mai crească o dată valoarea. Au fost și propuneri ca valoarea să fie dublă, de 1500 RON, dar am considerat că trebuie să fie o valoare de tranziție“, a spus Romanescu la o emisiune de la Accent Tv.

Intenția este de a reduce numărul parcărilor de reședință de 24 de ore din 24

Primarul municipiului Târgu Jiu a spus că s-a luat această măsură pentru a reduce numărul parcărilor de reședință de 24 de ore din 24, ca să existe locuri de parcare libere în timpul săptămânii: „Eu vreau să cred că ne dorim cu toții ca din momentul în care ne deplasăm cu mașina dintr un cartier în alt cartier să mai găsim și locuri de parcare. Deși avem nevoie de locuri de parcare în Târgu Jiu sunt 8000 de locuri de parcare ocupate permanent, 24 de ore din 24. (…)

Eu vreau să cred că ne dorim cu toții ca din momentul în care ne deplasăm cu mașina dintr un cartier în alt cartier să mai găsim și locuri de parcare. Deși avem nevoie de locuri de parcare în Târgu Jiu sunt 8.000 de locuri de parcare ocupate permanent, 24 de ore din 24“.

În plus, primarul municipiului Târgu Jiu spune că cei care vor confort, atunci trebuie să plătească: „Cea mai mare nevoie pentru locurile de parcare în Târgu Jiu este dimineața la prânz și după amiază, între 8:00 și ora 16:00. În zonele aglomerate cele mai multe din locurile de parcare sunt pe roșu. Atunci dacă ne dorim confort, trebuie să și plătim. Dacă vrem să avem în fața blocului în loc de parcare 24 de ore din 24 rezervat pentru noi, trebuie să plătești o anumită taxă“.

Romanescu spune că s-a inspirat din Norvegia

Marcel Romanescu susține că decizia de a crește taxa de parcare din Norvegia: „Astăzi avem 65.000 de mașini înmatriculate în municipiul Târgu Jiu și din păcate maxim 22.000 de locuri de parcare. Numărul mașinilor înmatriculate în municipiul Târgu Jiu este de trei ori mai mare decât numărul locurilor de parcare. Indiferent cât ne-am dori, nu putem susține investiții pentru 60.000 de locuri de parcare raportat la numărul de mașini înmatriculate. Eu vin cu o altă optică mai ales după vizitele pe care le am făcut în țările nordice. Acolo s a dezvoltat un sistem de transport în comun de ultimă generație sau de bicicletă. Acolo, ca să poți intra în zona centrală trebuie să plătești o anumită taxă suplimentară. La Oslo nu am văzut niciun autoturism pe rază de 5 – 6 km. Am văzut trolee, tramvaie. L-am întrebat pe ghidul care ne însoțea și mi-a spus că acolo ca să intri în sectorul 1 trebuie să plătești 50 €. Toată lumea folosea transportul în comun și bicicletele“.

În plus, edilul spune că se dorește încurajarea transportului în comun: „Lăsând de o parte această taxare suplimentare cu care am venit acum de comun acord pentru a crea mai multe locuri de parcare în cursul zilei între 8 și 4 să nu uităm un lucru în Târgu Jiu am investit în urmă cu patru ani de zile aproape 50 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului de transport public pe care din păcate nu-l folosește foarte multă lume. Europa se îndreaptă către o direcție verde și o să vedeți o suprataxare pe mașinile care poluează. În cinci șase ani de zile numărul de autoturisme la nivelul municipiului Târgu Jiu va scădea cu 30%“.