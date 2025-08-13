Campanie de sterilizare și microcipare a câinilor cu stăpân într-o comună din județul Gorj

O campanie de sterilizare și microcipare a câinilor cu stăpân se desfășoară în localitatea Borăscu, din județul Gorj. Peste 60 de animale au fost înscrise pentru a fi sterilizate.

„Consiliul Județean Gorj, prin Serviciul pentru Protecția Animalelor, a demarat o nouă campanie de sterilizare și microcipare gratuită a câinilor cu stăpân, de această dată în localitatea Borăscu.

Până în prezent, 63 de proprietari și-au înscris animalele în program, iar campania se va desfășura până miercuri.

Această acțiune are ca scop reducerea abandonului și controlul populației canine, fiind derulată cu sprijinul a două asociații din Germania — Happy Paws și Veto — cărora le mulțumim pentru implicarea constantă în proiectele de protecție a animalelor din județ. De asemenea, transmitem mulțumiri domnului doctor Radu Hotoboc pentru sprijinul acordat în desfășurarea campaniei.

Înscrierile se fac în continuare la sediul Primăriei Borăscu, iar proprietarii sunt încurajați să participe, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru animale și la protejarea comunității.

Și la această campanie se folosește clinica mobilă, pusă la dispoziție de cele două asociații din Germania“, au anunțat reprezentanții Serviciului pentru Protecția Animalelor.

