Târgu Jiu
marți, august 12, 2025
Altele
    Actualitate

    Trei elevi au fost eliminați de la prima probă scrisă a Bacalaureatului

    Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2025 a început luni, în județul Gorj, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Din cei 480 de candidați înscriși, 72 nu s-au prezentat, iar trei elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, pierzând dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

    Examenul continuă marți cu proba obligatorie a profilului, miercuri cu proba la alegere, iar joi este programată evaluarea la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar notele finale, după contestații, pe 26 august.

    Pentru promovare, candidații trebuie să fie prezenți la toate probele, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare lucrare și o medie generală de minimum 6.

