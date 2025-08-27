Tragedie la Dănești: o femeie de 44 de ani și-a pus capăt zilelor

Comunitatea din satul Trocani, comuna Dănești, este în stare de șoc după ce o femeie de 44 de ani a fost găsită fără viață în propria gospodărie. Potrivit primelor informații, aceasta și-ar fi pus capăt zilelor prin spânzurare.

Descoperirea a fost făcută de un membru al familiei, care a alertat imediat autoritățile. Din păcate, echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut decât să constate decesul.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard care va permite clarificarea împrejurărilor în care s-a produs tragedia. Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde va fi efectuată necropsia.