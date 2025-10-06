Protest la CE Oltenia. Zeci de angajați în stradă!

Zeci de angajați dar si lideri de sindicat, ai FNME și Sindicatul Mine Energie, se află la această ora în fața sediului Complexului Energetic Oltenia. Îngrijorarea tot mai mare cu privire la viitorul companiei i-a scos pe oameni în stradă. Reamintim că începând de astăzi, 06.10.a.c., se reia protestul și în fața Prefecturii Gorj. O acțiune civică anunțată de Manu Tomescu.

„Neseriozitatea unora ne-a adus aici. Vorbim în 2025 de licitații când nici investițiile pentru 2029 nu sunt realiste „, transmit liderii de sindicat.

Apreciază: Apreciază Încarc...