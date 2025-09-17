Puieții plantați la Bengești Ciocadia, udați de jandarmi

ÎO nouă acțiune de udare a puieților plantați pe Râul Gilort, în localitatea Bengești-Ciocadia a beneficiat și de participarea jandarmilor gorjeni. Astfel, în zilele de 16 și 17 septembrie, opt jandarmi gorjeni au fost prezenți alături de voluntari pentru a uda puieții plantați în punctele cheie ale râului, dând curs invitației adresate de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate Gorj. „Rămânem implicați în acțiunile voluntare de sprijin pentru comunitate iar următoarea acțiune se va derula în ziua de 20 septembrie, când peste 60 de jandarmi gorjeni vor participa voluntar la Ziua de Curățenie Națională și vor ecologiza zona adiacentă unității”, a transmis Jandarmeria Gorj.

