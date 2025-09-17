AcasăActualitateSolicitare transmis Ministerului Sănătății pentru urgentarea soluționării dosarului medical al unui copil...
Solicitare transmis Ministerului Sănătății pentru urgentarea soluționării dosarului medical al unui copil de 4 ani care are nevoie urgent de tratament în străinătate
Asociația Bolnavilor de Cancer Gorj (ABC Gorj) a transmis către Ministerul Sănătății o solicitare oficială pentru urgentarea soluționării dosarului medical al unui copil de 4 ani care suferă de cancer și are nevoie de tratament în străinătate.
„Un dosar nu este un număr. Este viața unui copil. Este speranța unei familii.
În ultimele săptămâni, comunitatea noastră s-a unit pentru Mihnea – un copil care luptă pentru viață și care ne-a arătat tuturor ce înseamnă solidaritatea.
„Asociația Bolnavilor de Cancer Gorj (ABC Gorj) merge mai departe în această luptă și a transmis către Ministerul Sănătății o solicitare oficială pentru urgentarea soluționării dosarului medical nr. 7xxx/xx.07.2025, al lui Mihnea. Vorbim despre un minor aflat într-o stare critică, pentru care fiecare zi de întârziere poate însemna șanse mai mici la viață.
Nu putem accepta ca birocrația să devină o piedică între un copil și dreptul lui la tratament.
Cerem Ministerului Sănătății să trateze acest caz cu maximă responsabilitate și urgență“, a transmis ABC Gorj.
Tatăl copilului: „Ni s-a spus că nu sunt bani“
Tatăl copilului a povestit situația copilului: „Am fost desemnați să mergem în străinătate. S-a făcut un referat medical de către doamna doctor și l-am depus la Minister, prin DSP. A fost depus pentru aprobare și de acolo ni s-a spus că nu sunt bani. Tot așteptăm, de 30 de zile, și ni s-a spus că nu sunt bani pentru aprobare.”
Apreciază:
Apreciază Încarc...
error: Content is protected !!