spot_img
21.4 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 17, 2025
Altele
    AcasăActualitateSolicitare transmis Ministerului Sănătății pentru urgentarea soluționării dosarului medical al unui copil...
    Actualitate

    Solicitare transmis Ministerului Sănătății pentru urgentarea soluționării dosarului medical al unui copil de 4 ani care are nevoie urgent de tratament în străinătate

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    0
    Asociația Bolnavilor de Cancer Gorj (ABC Gorj) a transmis către Ministerul Sănătății o solicitare oficială pentru urgentarea soluționării dosarului medical al unui copil de 4 ani care suferă de cancer și are nevoie de tratament în străinătate.
    „Un dosar nu este un număr. Este viața unui copil. Este speranța unei familii.
    În ultimele săptămâni, comunitatea noastră s-a unit pentru Mihnea – un copil care luptă pentru viață și care ne-a arătat tuturor ce înseamnă solidaritatea.
    „Asociația Bolnavilor de Cancer Gorj (ABC Gorj) merge mai departe în această luptă și a transmis către Ministerul Sănătății o solicitare oficială pentru urgentarea soluționării dosarului medical nr. 7xxx/xx.07.2025, al lui Mihnea. Vorbim despre un minor aflat într-o stare critică, pentru care fiecare zi de întârziere poate însemna șanse mai mici la viață.
    Nu putem accepta ca birocrația să devină o piedică între un copil și dreptul lui la tratament.
    Cerem Ministerului Sănătății să trateze acest caz cu maximă responsabilitate și urgență“, a transmis ABC Gorj.

    Tatăl copilului: „Ni s-a spus că nu sunt bani“

    Tatăl copilului a povestit situația copilului: „Am fost desemnați să mergem în străinătate. S-a făcut un referat medical de către doamna doctor și l-am depus la Minister, prin DSP. A fost depus pentru aprobare și de acolo ni s-a spus că nu sunt bani. Tot așteptăm, de 30 de zile, și ni s-a spus că nu sunt bani pentru aprobare.”

    Acesta spune că, potrivit medicilor, tratamentul este foarte eficient: „Eficiența este foarte bună, mai ales la copii, cum e cazul nostru. Cu cât sunt mai mici, cu atât mai bine. Am așteptat mult și după aprobări, pentru că e eligibil dosarul. Am discutat cu clinici din străinătate, cu care am stabilit că ne primesc, este un caz eligibil și nu putem începe tratamentul.”

    Familia a primit trei oferte pentru tratament în străinătate, cea mai accesibilă fiind în Spania, la prețul de 80.000 de euro.

    Articolul precedent
    Puieții plantați la Bengești Ciocadia, udați de jandarmi
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!