Solicitare transmis Ministerului Sănătății pentru urgentarea soluționării dosarului medical al unui copil de 4 ani care are nevoie urgent de tratament în străinătate

Asociația Bolnavilor de Cancer Gorj (ABC Gorj) a transmis către Ministerul Sănătății o solicitare oficială pentru urgentarea soluționării dosarului medical al unui copil de 4 ani care suferă de cancer și are nevoie de tratament în străinătate.

„Un dosar nu este un număr. Este viața unui copil. Este speranța unei familii.