    Eveniment

    Deschideri ale mascaților la Motru și la Samarinești într-un dosar de trafic și consum de droguri

    Descinderile mascaților au avut loc în această dimineață la locuințe din Motru și Samarinești într-un dosar de trafic și consum de droguri. Mai mulți cetățeni din Motru au confirmat prezența anchetatorilor la un bloc situat în imediata vecinătate a Poliției Municipale Motru, la o familiei care deține o proprietate și pe raza comunei Samarinești.

    Se vehiculează că anchetatorii ar fi descoperit la Samarinești o seră cu plante interzise, drogurile care ajungeau pe piata din Motru fiind produse „natural” în această locație situata la câțiva kilometri de Motru.

     

