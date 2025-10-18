Radu Miruță, ministrul care doar vorbește: ședințe, declarații și… zero soluții pentru SALROM

Se confirmă, încă o dată, ceea ce mulți români intuiau: Societatea Națională a Sării – SALROM, una dintre cele mai importante companii strategice ale statului, a fost condusă ani la rând cu indiferență și lipsă de viziune. Raportul Corpului de Control al Primului Ministru nu lasă loc de interpretări: proasta gestionare a resurselor naturale a transformat o companie profitabilă într-o sursă de pierderi și scandaluri.

Dar în loc de soluții, primim declarații. Multe.

Numai că, în loc să vină cu soluții, actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pare mai preocupat de declarații televizate și postări pe Facebook decât de acțiuni concrete. De când a preluat funcția, Miruță s-a remarcat mai degrabă prin ședințe peste ședințe și apeluri la „răbdare”, decât prin măsuri clare pentru redresarea SALROM.

A cerut demisii, a convocat AGA-uri, a acuzat „rea-credința” conducerii, dar bilanțul real rămâne același: niciun pas concret spre reformă, niciun plan de modernizare, nicio strategie coerentă pentru o companie-cheie a economiei românești.

În timp ce ministrul acuză „blocajul din justiție” și cere răbdare, oamenii din teren – inclusiv cei din Gorj, județul său – spun clar că s-au săturat de miniștri care doar se plâng și pasează responsabilitatea. În loc de proiecte și rezultate, primesc doar comunicate de presă și explicații fără substanță.

Miruță promite că „răbdarea are o limită” și că „bunul-simț va deveni faptă”. Însă, deocamdată, singurele „fapte” vizibile sunt conferințele de presă și postările sforăitoare de pe rețelele sociale.

Cât timp SALROM se scufundă între scandaluri și pierderi, Ministerul Economiei rămâne blocat în discursuri – iar România pierde, din nou, o resursă strategică prin neputința celor care ar trebui să o administreze.