Cursuri de prim ajutor pentru elevi, susținute de salvatorii montani

Zeci de elevi au participat la cursuri de prim ajutor organizate de echipa Salvamont-Salvaspeo Gorj, în cadrul unei activități educative derulate la Biblioteca Județeană „Christian Tell”. Evenimentul, desfășurat sub îndemnul „Învață să salvezi! Trăiește ca un erou!”, a combinat învățarea practică cu descoperirea unor aspecte moderne ale instituției culturale.

După demonstrațiile de prim ajutor din mansarda bibliotecii, participanții au coborât în grădină, unde managerul instituției, Maria Luiza Sandu, le-a prezentat spațiile modernizate și digitalizate, menite să îmbine tradiția cu noile tehnologii.

În continuare, salvatorii montani au oferit elevilor ocazia de a interacționa direct cu echipamentele de intervenție: drone, tărgi, ATV-uri și corturi speciale. Copiii s-au arătat entuziasmați și au participat activ la demonstrații, transformând activitatea într-o experiență de învățare interactivă și memorabilă.

Organizatorii anunță că astfel de inițiative vor continua, cu scopul de a transforma educația într-o veritabilă misiune de viață.

Apreciază: Apreciază Încarc...