spot_img
11.9 C
Târgu Jiu
sâmbătă, octombrie 18, 2025
Altele
    AcasăEducatieCursuri de prim ajutor pentru elevi, susținute de salvatorii montani
    Educatie

    Cursuri de prim ajutor pentru elevi, susținute de salvatorii montani

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    0

    Zeci de elevi au participat la cursuri de prim ajutor organizate de echipa Salvamont-Salvaspeo Gorj, în cadrul unei activități educative derulate la Biblioteca Județeană „Christian Tell”. Evenimentul, desfășurat sub îndemnul „Învață să salvezi! Trăiește ca un erou!”, a combinat învățarea practică cu descoperirea unor aspecte moderne ale instituției culturale.
    După demonstrațiile de prim ajutor din mansarda bibliotecii, participanții au coborât în grădină, unde managerul instituției, Maria Luiza Sandu, le-a prezentat spațiile modernizate și digitalizate, menite să îmbine tradiția cu noile tehnologii.
    În continuare, salvatorii montani au oferit elevilor ocazia de a interacționa direct cu echipamentele de intervenție: drone, tărgi, ATV-uri și corturi speciale. Copiii s-au arătat entuziasmați și au participat activ la demonstrații, transformând activitatea într-o experiență de învățare interactivă și memorabilă.
    Organizatorii anunță că astfel de inițiative vor continua, cu scopul de a transforma educația într-o veritabilă misiune de viață.

    Articolul precedent
    Radu Miruță, ministrul care doar vorbește: ședințe, declarații și… zero soluții pentru SALROM
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!