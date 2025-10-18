Șofer din Gorj, posesor de BMW, depistat de polițiștii din Băile Govora cu 139 km/h în localitate

Sâmbătă, în jurul orei 12:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Băile Govora, aflați în misiune pentru creșterea siguranței rutiere, au depistat un bărbat de 33 de ani, din județul Gorj, care conducea un autoturism cu o viteză mult peste limita legală.

Conducătorul auto a fost surprins de aparatul radar circulând cu 139 km/h pe DN 67, pe raza localității Bunești, unde limita maximă admisă este de 60 km/h.

Pentru abaterea comisă, șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.050 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru 120 de zile.

Polițiștii rutieri reamintesc tuturor participanților la trafic că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze generatoare de accidente grave și anunță că vor continua acțiunile de control pentru prevenirea evenimentelor rutiere.