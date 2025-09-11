Răspunsuri pentru drumul expres Craiova -Târgu Jiu? Deputat: „Acest drum se va construi”

Oprirea investiților din România pune sub semnul întrebării mai multe proiecte aflate în curs de derulare. Una dintre investițiile vitale pentru Gorj este realizarea drumului expres Craiova – Târgu Jiu. Deputat PSD Mihai Weber, cel care a luptat pemtru realizarea acestui tronson spune că lucrarea va fi realizată.

„Știm cu totii, au fost depuse oferte pentru toate cele cinci loturi ale acestui drum de mare viteză. Nu s-a pus niciodată problema nefinanțării. Oamenii trebuie să știe un lucru foarte clar: această investiție nu va fi oprită. M-am luptat ani de zile pentru acest proiect, am înfruntat piedici, unele venite chiar de la oameni din județul nostru, care ar fi trebuit să înțeleagă ce înseamnă acest drum pentru Gorj. Este o investiție vitală pentru dezvoltarea economică a regiunii și va merge înainte. Chiar dacă unii încearcă să întârzie sau să creeze confuzie, unele cu scopuri politice, altele personale, nu pot decât să amâne, dar nu să oprească. Indiferent cine va ocupa vremelnic o funcție sau alta, acest drum se va construi”, a declarat parlamentarul de Gorj.