Târgu Jiu
miercuri, septembrie 10, 2025
    Un bătrân din Berlești a murit în urma unui incendiu vegetație uscată

    Alin Petre
    By Alin Petre
    Un bătrân de 78 de ani, din comuna Berlești, a murit după ce suferit arsuri grave în urma unui incendiu de vegetație.

    ,,A fost un incendiu de vegetație uscată la care am intervenit. La fața locului fiind identificată și o persoană de sex masculin, în vârstă de 78 de ani care suferise arsuri grave și era în stare de semi-conștientă.
    La fața locului a fost direcționat în cel mai scurt timp un echipaj SMURD, iar dispeceratul nostru a solicitat elicopterul SMURD din cadrul punctului aeromedical Craiova pentru a prelua victima.
    Victima a intrat în stop cardiorespirator și, din păcate, în ciuda eforturilor depuse de către colegii noștri și echipajul medical care încadra elicopterul SMURD a fost constatat decesul”, au transmis reprezentanții ISU Gorj.

    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
