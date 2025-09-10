Un bătrân din Berlești a murit în urma unui incendiu vegetație uscată

Un bătrân de 78 de ani, din comuna Berlești, a murit după ce suferit arsuri grave în urma unui incendiu de vegetație.

,,A fost un incendiu de vegetație uscată la care am intervenit. La fața locului fiind identificată și o persoană de sex masculin, în vârstă de 78 de ani care suferise arsuri grave și era în stare de semi-conștientă.

La fața locului a fost direcționat în cel mai scurt timp un echipaj SMURD, iar dispeceratul nostru a solicitat elicopterul SMURD din cadrul punctului aeromedical Craiova pentru a prelua victima.

Victima a intrat în stop cardiorespirator și, din păcate, în ciuda eforturilor depuse de către colegii noștri și echipajul medical care încadra elicopterul SMURD a fost constatat decesul”, au transmis reprezentanții ISU Gorj.