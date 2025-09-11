Echipa de baschet CSM Târgu Jiu câștigă finala mică de la Memorialul Elemer Tordai

CSM Târgu Jiu a câștigat finala mică a Memorialului Elemer Tordai de la Sibiu. Gorjenii i-au învins pe azerii de la Neftchi Baku cu scorul de 83-81.

Partida din Sala Transilvania a avut un start echilibrat. CSM Târgu Jiu conducea cu 22-20 după primele 10 minute de joc. Actul secund le-a aparținut azerilor, care au reușit să pună zece puncte diferență până la intrarea la cabine, 48-38. Reluarea jocului părea să pună echipa din Azerbaidjan la adăpost, după ce sfertul trei era câștigat la patru puncte. Băieții antrenați de Vanja Miljkovic nu au fost însă de acord și, în ultimele 10 minute de joc, au reușit un parțial de 29-13, prin care și-au adjudecat victoria la final cu scorul de 83-81.

Ștefan Gribinic a fost omul meciului cu 20 de puncte, 7 recuperări și 3 pase decisive. Alexandru Berca a adus 15 puncte pentru olteni, în timp ce Luis Djonkam a terminat cu 14 puncte, 2 recuperări și 2 pase decisive. Colin Cooper s-a remarcat cu 12 puncte, 5 recuperări și 5 pase decisive.

De partea cealaltă, Toni Perkovic a marcat 23 de puncte.