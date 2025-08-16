Incendiu de proporții într-o zonă din Târgu Jiu

Arde în zona Narcise din Târgu Jiu. Pompierii se luptă cu flăcările care au cuprins sute de hectare. Din cauza vântului operațiunea se desfășoară cu dificultate. Focul amenință zona de case. „Este un incendiu de vegetație care se manifestă pe o suprafață de aproximativ 200 de hectare cu posibilitate de propagare la construcțiile aflate în imediata apropiere.

Intervenim pentru limitarea efectelor cu 9 autospeciale de lucru cu apă și spumă! A fost mărită capacitatea operațională a unității pentru gestionarea eficientă a situației de urgență.

Colegii noștri fac tot ceea ce este omenește posibil pentru limitarea efectelor și pentru lichidarea incendiului, însă intervenție este una foarte dificilă din cauza vântului care amplifică flăcările și a temperaturilor foarte ridicate din această perioadă.

Din fericire, până în acest moment nu sunt înregistrate victime!”, a transmis ISU Gorj