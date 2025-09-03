Reorganizarea școlilor din Gorj, aproape finalizată. Profesorii titulari au norma asigurată

Procesul de reorganizare a unităților de învățământ cu personalitate juridică din județul Gorj se apropie de final. În perioada următoare urmează să fie emis ordinul de ministru care va oficializa noua structură a rețelei școlare atât la nivel județean, cât și național.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Gorj, Ionuț Catrina, toți profesorii titulari din județ și-au primit norma didactică în urma mișcărilor de personal realizate pe parcursul verii. Acesta a explicat că reorganizarea școlilor este aproape finalizată, iar documentul ministerial va consfinți modificările propuse.

În perioada următoare vor fi efectuate detașările în interesul învățământului, prin care se vor ocupa orele rămase disponibile. Acestea pot fi atribuite profesorilor suplinitori sau cadrelor didactice care solicită detașări. Reprezentantul ISJ a mai precizat că, dacă după această etapă vor exista în continuare ore libere, acestea se vor întoarce în unitățile de învățământ pentru a fi repartizate la suplinire.