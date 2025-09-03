Conducerea unui liceu important din județul Gorj anunță că festivitatea de deschidere a anului școlar va fi boicotată

AcasăEducatieConducerea unui liceu important din județul Gorj anunță că festivitatea de deschidere...
Conducerea Colegiului Național „George Coșbuc“ din Motru, unul dintre cele importante licee din județul Gorj, i-a anunțat pe părinți și elevi despre faptul că festivitatea de deschidere a anului școlar va fi boicotată.
Cadrele didactice sunt nemulțumite de măsurile luate de guvern, care au dus la majorarea normei didactice și la creșterea numărului minim de elevi dintr-o clasă.
„Dragi elevi și stimați părinți,
Cu siguranță, cunoașteți recentele măsurile legislative care pun încă o dată sub semnul întrebării valoarea care i se decide și i se dă EDUCAȚIEI. Față de acestea, colegii noștri, în unanimitate, își arată nemulțumirea îndreptățită prin acțiunea de boicotare a primei zile de școală. În aceste condiții, nu mai găsim relevante noțiunile de „festiv” și de „festivitate”. Prin consultare și din solidaritate cu profesorii Colegiului Național „George Coșbuc”, vă înștiințăm că în data de 8 septembrie nu vom oficia în mod tradițional deschiderea anului școlar. În schimb, porțile școlii rămân deschise pentru dumneavoastră, iar elevii vor fi întâmpinați în clase de profesorii lor. Chiar dacă ne abatem acum de la o tradiție, rămân literă de lege pentru noi: parteneriatul permanent cu părinții, susținerea necondiționată a elevilor în procesul dezvoltării lor, performanța și excelența, angajamentul unui act educațional calitativ“, se arată în scrisoarea deschisă semnată de echipa managerială a Colegiului Național „George Coșbuc”.
