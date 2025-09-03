spot_img
    Sindicalist: Dacă nu se schimbă Planul de restructurare, în 2026 nu mai pot rămâne 8.000 de angajați la CEO

    Dacă Planul de restructurare nu va fi modificat până în anul 2026, nu toți angajații Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor putea continua să fie menținuți în cadrul companiei. În prezent, estimările indică faptul că aproximativ 7.000 de angajați sau chiar mai puțini ar putea rămâne activi la CEO, în timp ce personalul de la Minprest urmează să fie redus proporțional, în conformitate cu prevederile planului, a declarat Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie.
    „Dar eu sper să se vină pe ultima sută de metri cu o prelungire a activității în formula de acum, cu termocentralele și carierele miniere în funcțiune.”
    Complexul Energetic Oltenia este în prezent cel mai mare angajator din județul Gorj și din întreaga regiune, numărând peste 8.000 de salariați. Planul de restructurare propus prevede intrarea în rezervă a angajaților de la 1 ianuarie 2026, adică peste aproximativ patru luni, iar această măsură va afecta toate carierele miniere și grupurile energetice pe cărbune operate de companie.
    În contextul actual, menținerea activității în forma existentă depinde în mare măsură de deciziile care vor fi luate în perioada următoare, în special în ceea ce privește ajustările necesare Planului de restructurare. Impactul asupra angajaților va fi semnificativ, iar organizațiile sindicale, împreună cu managementul CEO, monitorizează atent evoluțiile și încearcă să identifice soluții care să minimizeze efectele sociale și economice ale acestor schimbări.
    Deciziile care vor fi adoptate în următoarele luni vor avea implicații nu doar pentru angajații direcți ai CEO, ci și pentru întregul ecosistem economic al județului Gorj și pentru comunitățile dependente de activitatea energetică și minieră a complexului.

