    Respirăm mai ușor: soluții concrete de la Prefectura Gorj pentru reducerea prafului și zgomotului din Pleșa

    Prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, a convocat astăzi, la sediul Instituției Prefectului, o întâlnire de lucru cu reprezentanții UAT Bumbești Jiu, ai firmelor care exploatează granit, ai Gărzii de Mediu Gorj și ai Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

    Scopul reuniunii a fost identificarea unor soluții tehnice pentru combaterea poluării fonice și a emisiilor de praf care afectează localitatea Pleșa, parte a orașului Bumbești Jiu.

    După aproximativ trei ore de discuții, participanții au convenit asupra mai multor măsuri concrete:

    • Amenajarea unei rute alternative de transport către cariere, pentru a evita tranzitarea zonei locuite;
    • Montarea de panouri fonoabsorbante pentru reducerea zgomotului;
    • Instalarea unui sistem permanent de umectare a drumului, care să reducă dispersia particulelor de praf.

    „Instituția Prefectului – Județul Gorj rămâne deschisă în găsirea de soluții tehnice care să reducă la minimum riscurile de poluare, fără a afecta investițiile esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din România”, a transmis prefectul Șerban Predescu.

    Reținut pentru 24 de ore după ce a tulburat ordinea și liniștea publică într-un local din Târgu Jiu
