Respirăm mai ușor: soluții concrete de la Prefectura Gorj pentru reducerea prafului și zgomotului din Pleșa

Prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, a convocat astăzi, la sediul Instituției Prefectului, o întâlnire de lucru cu reprezentanții UAT Bumbești Jiu, ai firmelor care exploatează granit, ai Gărzii de Mediu Gorj și ai Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

Scopul reuniunii a fost identificarea unor soluții tehnice pentru combaterea poluării fonice și a emisiilor de praf care afectează localitatea Pleșa, parte a orașului Bumbești Jiu.

După aproximativ trei ore de discuții, participanții au convenit asupra mai multor măsuri concrete:

Amenajarea unei rute alternative de transport către cariere, pentru a evita tranzitarea zonei locuite;

Montarea de panouri fonoabsorbante pentru reducerea zgomotului;

Instalarea unui sistem permanent de umectare a drumului, care să reducă dispersia particulelor de praf.

„Instituția Prefectului – Județul Gorj rămâne deschisă în găsirea de soluții tehnice care să reducă la minimum riscurile de poluare, fără a afecta investițiile esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din România”, a transmis prefectul Șerban Predescu.