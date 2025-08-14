spot_img
    Demisie la vârful Liceului Tehnologic Motru

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    Prof Maria Giurcă, care a preluat funcția de director interimar, ieri, a Liceului Tehnologic Motru a demisionat din funcție astăzi. Practic, nu a stat pe post nici măcar 24 de ore. Giurcă era membru în CA-ul Liceului Tehnologic Motru și primise această misiune de a conduce, în lipsa fostelor directoare,eliberate de funcție ieri, chiar de la fosta ocupanta a postului, aflată acum în concediu medical.

    Momentan liceul din Motru nu are conducere și nici secretar și informatician, ambele salariate fiind în concediu de odihnă. Acest lucru este o adevărată problema pentru angajați deoarece sunt tot felul de acte care se eliberează în perioada de mobilitate a personalului didactic, acum în desfășurare la nivel județean.

    Inspectorul școlar general interimar este obligat să gaseasca un înlocuitor urgent pentru funcția de director al acestui liceu cum trebuie sa găsească si un director interimar pentru Scoala Gimnaziale Constatin Savoiu.

    Reamintim că, pentru a doua săptămână, Corpul de Control al ministrului Educației se află la Gorj.

