    „Cutia Bebelușului” ajunge din nou în Gorj: peste 200 de mame vor beneficia de sprijin în primele luni de viață ale copilului

    Cea de-a treia ediție a Programului „Cutia Bebelușului”, finanțat de Fundația OMV Petrom și implementat la nivel național de Asociația SAMAS și Salvați Copiii România, a debutat în luna august și în județul Gorj, aducând un sprijin esențial pentru tinerele mame și nou-născuții lor.

    În următoarele 12 luni, 215 mame gorjence vor primi cutia care conține 64 de produse de bază pentru îngrijirea copilului în primele luni de viață, ridicând astfel numărul total al beneficiarelor din județ la 406. Programul are o puternică componentă educativă și preventivă, vizând nu doar sprijin material, ci și formarea părinților în ceea ce privește sănătatea copilului.

    „Cutia Bebelușului” include haine, scutece, articole de igienă, păturică, saltea, pilotă, jucării, cărți și chiar un sistem de înfășat. După utilizarea produselor, cutia poate fi transformată într-un spațiu sigur de somn pentru bebeluș, contribuind astfel la reducerea riscului de sufocare în primele luni de viață.

    Programul va fi implementat în 70 de comunități din Gorj, cu sprijinul a 139 de asistenți medicali comunitari care colaborează cu Asociația SAMAS. Aceștia vor distribui cutiile și vor organiza cursuri de creștere și îngrijire a copilului, sesiuni de consiliere în alăptare și vor oferi asistență medicală. Printre cei implicați se numără și Nicoleta Hodoiu, asistent medical comunitar din Târgu Jiu, care sprijină constant tinerele mame în această etapă delicată a vieții.

    Impactul programului în Gorj este deja vizibil: la ediția anterioară, 382 de părinți au participat la cursuri de sănătate dedicate mamei, copilului și întregii familii.

    La nivel național, proiectul se desfășoară în 1.500 de comunități din 23 de județe, cu implicarea a 360 de cadre medicale, ceea ce face ca „Cutia Bebelușului” să fie unul dintre cele mai ample programe de sprijin dedicate mamelor și copiilor din România.

