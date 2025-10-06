spot_img
9.4 C
Târgu Jiu
luni, octombrie 6, 2025
Altele
    AcasăActualitateRevine în stradă "în semn de protest împotriva GENOCIDULUI SOCIAL" de la...
    Actualitate

    Revine în stradă „în semn de protest împotriva GENOCIDULUI SOCIAL” de la CE Oltenia

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    403

    Liderul sindical Manu Tomescu revine în stradă. Deși pensionar, sindicalistului a anunțat că va desfășura o acțiune de protest în centrul municipiului Târgu Jiu ca urmare a declarațiilor oficialilor asupra activității miniere din Gorj.
    „Deoarece au trecut cel puțin 120 de ore de la declarațiile ministrului energiei, Bogdan Ivan, peste 100 de ore de la declarațiile fostului ministru al energiei, Virgil Popescu, și peste 72 de ore de la declarațiile prim-ministrului României, Ilie Bolojan, declarații foarte clare în privința închiderii grupurilor energetice pe bază de cărbune, iar în tot acest timp și în urma acestor declarații, șefii federațiilor sindicale din C.E.Oltenia nu au avut absolut nici o reacție de ACȚIUNE și ÎMPOTRIVIRE, mâine, luni, 6 octombrie 2025, de la orele 16:00, o să fiu prezent în fața Prefecturii Tg-Jiu, în semn de protest împotriva GENOCIDULUI SOCIAL la care este condamnat județul Gorj, în contextul închiderii grupurilor energetice pe bază de cărbune! Revendicarea este simplă și clară! Nu închideți ce deja funcționează, și nu sacrificați comunități întregi, pentru iluziile voastre puse pe hârtie!”, a transmis Manu Tomescu.

    Articolul precedent
    Sute de persoane l-au condus pe Florin Cârciumaru pe ultimul drum. A fost înmormântat cu onoruri militare
    Articolul următor
    UCB va mai deschide și alte școli doctorale, pe lângă cea de Științe Economice
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!