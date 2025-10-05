Sute de persoane l-au condus pe Florin Cârciumaru pe ultimul drum. A fost înmormântat cu onoruri militare

Florin Cârciumaru a fost înmormântat duminică, 5 octombrie. Acesta a murit la vârsta de 69 de ani, după o suferință de ani de zile.

Sute de persoane l-au condus pe fostul edil pe ultimul drumul. Au fost prezenți și militari pentru a-i aduce onoruri, deoarece Cârciumaru a fost decorat de fostul președinte al României, Traian Băsescu, cu gradul de cavaler. De asemenea, la înmormântare au fost prezenți și dansatori de la Ansamblul Doina Gorjului.

Mașina mortuară s-a deplasat de la capela Eden și până la locuința lui Florin Cârciumaru, după care s-a oprit la sediul Primăriei Târgu Jiu, iar apoi a continuat pe Calea Eroilor până la biserica Sfinții Apostoli, unde a avut loc înmormântarea.

Printre cei prezenți s-a numărat Titus Corlățean, fost coleg în Parlament.

Realizările lui Cârciumaru în funcția de primar

Florin Cârciumaru s-a născut pe data de 28 aprilie 1956 în comuna Negomir, județul Gorj.

Acesta a fost directorul societății Grimex din Târgu Jiu, după care, în anul 2000 a devenit primarul municipiului Târgu Jiu, funcție pe care a deținut-o până în anul 2016.

Florin Cârciumaru a reușit să schimbe imaginea orașului, care a devenit mult mai curat și îngrijit, schimbarea fiind remarcată de toți locuitorii și de cei veniți în vizită.

Cele mai importante investiții realizate se leagă de modernizarea centrului civic, începerea construcției noului Stadion Municipal, Sălii Polivalente, iar în anul în care a devenit primar al municipiului Târgu Jiu a fost finalizată și restaurarea Coloanei fără Sfârșit.

De asemenea, proiectul de achiziție a noilor mijloacelor transport în comun din Târgu Jiu a demarat in timpul mandatului lui Florin Cârciumaru.

De asemenea, Florin Cârciumaru s-a remarcat prin susținerea arătată clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, care în perioada în care a fost primar a avut și cele mai importante rezultate: obținerea titlului de vicecampion al României și calificarea în grupele Europa League.

În 2016 a devenit senator în Parlamentul României, din partea PSD. Ultima funcție ocupată a fost de administrator al Universității Constantin Brancuși din Târgu Jiu.