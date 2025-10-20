„Rezervații pentru Combinații”, la Gorj! Ce spune Cosmin Popescu despre deciziile luate din birourile de la nivel central!

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Mihai Popescu, ia atitudine în scandalul pădurilor. Într-o intervenție la un post de televiziune național, oficialul a explicat de ce deciziile luate la centru sunt, de cele mai multe ori, în defavoarea comunităților.

Tăierile masive din pădurile României impun restricții. România s-a angajat să transforme 10% din teritoriul său în zone de protecție strictă — fără tăieri, fără construcții, fără intervenții umane intruzive. Însă, deciziile luate la centru sunt fără discuții în teritoriu. După primari, care s-au lovit de nemulțumire oamenilor, mingea a ajuns în ograda celor de la județ. Calcule de pe hârtii nu bat cu ce este in teritoriu.

„Există o ruptură tot mai vizibilă între hărțile trasate în birourile ministerului, prin firmele contractante, și realitatea de zi cu zi a oamenilor care trăiesc în aceste zone. Stabilirea unor zone de protecție strictă fără consultarea administrațiilor locale, a mediului de afaceri și a comunităților afectate nu înseamnă protejarea mediului, ci ignorarea vieții reale din teren — a proprietarilor de terenuri, a obștilor, a persoanelor fizice și a statului, prin Romsilva.

O democrație funcțională nu se construiește prin ordine transmise de sus în jos, ci prin dialog, transparență și respect reciproc. România este stat membru al Uniunii Europene, iar principiile europene cer consultare publică, participare locală și echilibru între protecția mediului și dezvoltarea comunităților.

Nu putem accepta ca destinele unor localități întregi să fie decise de funcționari care nu au călcat vreodată pe acele meleaguri. Protejarea naturii este o datorie, dar ea trebuie făcută împreună cu oamenii, nu împotriva lor. Este momentul să deschidem o discuție onestă despre cum putem apăra atât patrimoniul natural, cât și dreptul comunităților la dezvoltare și la o viață demnă”, a transmis Cosmin Mihai Popescu.

Potrivit deciziilor luate de cei care s-au ocupat de problemă, 70% din fondul forestier al Gorjului ar urma să fie sub regim strict. În urma discuțiilor purtate de oficiali cifra a scăzut, însă tot rămâne un procent important față de nevoile actuale ale cetățenilor. Inclusiv Uzina Mecanică Sadu este prinsă în zona de interes strict, zonă în care urmează să fie montată și conducta TransGaz care va leaga județele Gorj și Vâlcea.