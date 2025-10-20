Conducerea Penitenciarului Târgu Jiu, înlocuită după breșa în sistemul informatic

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat, luni, o serie de măsuri în urma unei breșe de securitate informatice la Penitenciarul Târgu Jiu, incident în care un deținut a reușit să acceseze neautorizat sistemele informatice ale unității.

Potrivit comunicatului oficial, conducerea penitenciarului a fost înlocuită. Directorul unității și adjunctul responsabil cu siguranța deținerii și regimul penitenciar au fost eliberați din funcție, măsura fiind motivată de întârzierea raportării incidentului către structurile superioare.

Incidentul a fost semnalat inițial pe 16 septembrie 2025, dar, potrivit reprezentanților sindicatului din Poliția Penitenciară, breșa ar fi început încă din 8 august, când un deținut s-ar fi logat la un terminal infochiosc folosind datele de acces ale unui angajat de la Spitalul Penitenciar Dej.

Concluziile inspecției interne

Verificările efectuate de Direcția Inspecție Penitenciară au scos la iveală o serie de nereguli grave care au permis compromiterea confidențialității și integrității unor date din sistemul informatic al penitenciarului:

un polițist de penitenciare ar fi comunicat credențialele de acces către terți, în ciuda interdicțiilor;

anumitor conturi de utilizator le-au fost alocate roluri și drepturi nejustificate, fără legătură cu atribuțiile de serviciu;

sistemele au permis conectarea prin conturi comune, iar amplasarea stațiilor informatice a făcut dificilă supravegherea activității deținuților;

personalul operativ și IT a manifestat neglijență și superficialitate în îndeplinirea atribuțiilor;

raportarea incidentului s-a făcut cu întârziere, afectând timpul de reacție.

Măsuri administrative și sesizări disciplinare

ANP a anunțat că au fost sesizate comisiile de disciplină competente pentru angajații implicați, suspectați de abateri disciplinare. În paralel, au fost transmise documente către Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, care investighează cazul.

Totodată, administrația a demarat procesul de revizuire a procedurilor interne, urmând să elaboreze noi acte normative care să reglementeze strict drepturile de acces ale utilizatorilor în aplicațiile informatice, precum și metodele de verificare și control al acestora în toate unitățile penitenciare.