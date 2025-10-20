spot_img
12.5 C
Târgu Jiu
luni, octombrie 20, 2025
Altele
    AcasăActualitateConducerea Penitenciarului Târgu Jiu, înlocuită după breșa în sistemul informatic
    ActualitateHeadlines

    Conducerea Penitenciarului Târgu Jiu, înlocuită după breșa în sistemul informatic

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    145

    Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat, luni, o serie de măsuri în urma unei breșe de securitate informatice la Penitenciarul Târgu Jiu, incident în care un deținut a reușit să acceseze neautorizat sistemele informatice ale unității.

    Potrivit comunicatului oficial, conducerea penitenciarului a fost înlocuită. Directorul unității și adjunctul responsabil cu siguranța deținerii și regimul penitenciar au fost eliberați din funcție, măsura fiind motivată de întârzierea raportării incidentului către structurile superioare.

    Incidentul a fost semnalat inițial pe 16 septembrie 2025, dar, potrivit reprezentanților sindicatului din Poliția Penitenciară, breșa ar fi început încă din 8 august, când un deținut s-ar fi logat la un terminal infochiosc folosind datele de acces ale unui angajat de la Spitalul Penitenciar Dej.

    Concluziile inspecției interne

    Verificările efectuate de Direcția Inspecție Penitenciară au scos la iveală o serie de nereguli grave care au permis compromiterea confidențialității și integrității unor date din sistemul informatic al penitenciarului:

    • un polițist de penitenciare ar fi comunicat credențialele de acces către terți, în ciuda interdicțiilor;

    • anumitor conturi de utilizator le-au fost alocate roluri și drepturi nejustificate, fără legătură cu atribuțiile de serviciu;

    • sistemele au permis conectarea prin conturi comune, iar amplasarea stațiilor informatice a făcut dificilă supravegherea activității deținuților;

    • personalul operativ și IT a manifestat neglijență și superficialitate în îndeplinirea atribuțiilor;

    • raportarea incidentului s-a făcut cu întârziere, afectând timpul de reacție.

    Măsuri administrative și sesizări disciplinare

    ANP a anunțat că au fost sesizate comisiile de disciplină competente pentru angajații implicați, suspectați de abateri disciplinare. În paralel, au fost transmise documente către Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, care investighează cazul.

    Totodată, administrația a demarat procesul de revizuire a procedurilor interne, urmând să elaboreze noi acte normative care să reglementeze strict drepturile de acces ale utilizatorilor în aplicațiile informatice, precum și metodele de verificare și control al acestora în toate unitățile penitenciare.

    Articolul precedent
    „Rezervații pentru Combinații”, la Gorj! Ce spune Cosmin Popescu despre deciziile luate din birourile de la nivel central!
    Articolul următor
    Bărbați prinși la furat în supermarket
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!