spot_img
22.3 C
Târgu Jiu
vineri, septembrie 19, 2025
Altele
    AcasăEvenimentProcuror DNA din Gorj, implicat într-un scandal în trafic pe o stradă...
    EvenimentHeadlines

    Procuror DNA din Gorj, implicat într-un scandal în trafic pe o stradă din Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    52

    Procurorul anticorupție Emil Moța, din județul Gorj, a fost implicat, ieri seară, într-un scandal în trafic pe o stradă din centrul municipiului Târgu Jiu. Magistratul a sunat la 112. Procurorul a recunoscut că au existat îmbrânceli și un schimb de replici cu un tânăr de 23 de ani.

    Procurorul DNA a depus ulterior o plângere la poliție pentru amenințare, iar tânărul a mers la spital.

    „În seara de 18 septembrie a.c., după ce, în jurul orei 21:40, un bărbat de 59 de ani, din municipiul Târgu Jiu, a sesizat o șicanare în trafic, acesta s-a prezentat la sediul IPJ Gorj, context în care a relatat verbal că în contextul șicanării în trafic, între el și o persoană necunoscută, au avut loc îmbrânceli și un schimb de replici.

    De asemenea, apelantul a mai relatat că își rezervă dreptul de a depune plângere.

    În continuarea verificărilor, polițiștii de investigații criminale, au identificat-o pe persoana implicată, ca fiind un tânăr de 23 de ani, din Târgu-Jiu. Tânărul a fost invitat la sediul IPJ Gorj, pentru clarificarea situației.

    Din declarațiile sale a reieșit că, în timpul conflictului spontan din trafic, bărbatul de 59 de ani, ar fi exercitat o formă de agresiune ușoară asupra sa, în zona gâtului, dar nu dorește să depună plângere.

    Ulterior, în jurul orei 00:30, când reprezentanți ai secției de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență au anunțat că tânărul de 23 de ani s-a prezentat la acea unitate pentru a fi luat în evidență ca victimă a unei agresiuni, polițiștii le-au comunicat cadrelor medicale că situația este cunoscută și cazul este verificat.

    Ulterior, în cursul zilei de astăzi, bărbatul de 59 de ani s-a deplasat la sediul poliției, unde a depus plângere pentru amenințare“, au anunțat reprezentanții Poliției Gorj.

    Articolul precedent
    Plafonarea prețurilor la alimente le de bază, impusă în coaliție
    Articolul următor
    S-a reluat circulația pe Drumul Județean Târgu Jiu – Țicleni, după ce a fost finalizată construcția podului din Dănești
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    error: Content is protected !!