Procuror DNA din Gorj, implicat într-un scandal în trafic pe o stradă din Târgu Jiu

Procurorul anticorupție Emil Moța, din județul Gorj, a fost implicat, ieri seară, într-un scandal în trafic pe o stradă din centrul municipiului Târgu Jiu. Magistratul a sunat la 112. Procurorul a recunoscut că au existat îmbrânceli și un schimb de replici cu un tânăr de 23 de ani.

Procurorul DNA a depus ulterior o plângere la poliție pentru amenințare, iar tânărul a mers la spital.

„În seara de 18 septembrie a.c., după ce, în jurul orei 21:40, un bărbat de 59 de ani, din municipiul Târgu Jiu, a sesizat o șicanare în trafic, acesta s-a prezentat la sediul IPJ Gorj, context în care a relatat verbal că în contextul șicanării în trafic, între el și o persoană necunoscută, au avut loc îmbrânceli și un schimb de replici.

De asemenea, apelantul a mai relatat că își rezervă dreptul de a depune plângere.

În continuarea verificărilor, polițiștii de investigații criminale, au identificat-o pe persoana implicată, ca fiind un tânăr de 23 de ani, din Târgu-Jiu. Tânărul a fost invitat la sediul IPJ Gorj, pentru clarificarea situației.

Din declarațiile sale a reieșit că, în timpul conflictului spontan din trafic, bărbatul de 59 de ani, ar fi exercitat o formă de agresiune ușoară asupra sa, în zona gâtului, dar nu dorește să depună plângere.

Ulterior, în jurul orei 00:30, când reprezentanți ai secției de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență au anunțat că tânărul de 23 de ani s-a prezentat la acea unitate pentru a fi luat în evidență ca victimă a unei agresiuni, polițiștii le-au comunicat cadrelor medicale că situația este cunoscută și cazul este verificat.

Ulterior, în cursul zilei de astăzi, bărbatul de 59 de ani s-a deplasat la sediul poliției, unde a depus plângere pentru amenințare“, au anunțat reprezentanții Poliției Gorj.