    Cine a condamnat Complexul Energetic Oltenia? Vinovații au nume și prenume: Ghinea (USR) și Virgil Popescu (PNL)

    Cosmin Popescu

    România riscă o penalitate uriașă, de aproape 2 miliarde de euro, dacă menține în funcțiune centralele pe cărbune ale Complexului Energetic Oltenia (CEO) după finalul lui 2025. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a atras atenția că termenul-limită de închidere a fost asumat de România prin PNRR.

    Însă bomba adevărată vine din altă parte: Uniunea Europeană nu a cerut 2025. Data a fost impusă chiar de politicienii români, cu un amatorism periculos și cu un entuziasm suspect. PNL și USR au negociat și au acceptat închiderea cărbunelui cu 15-25 de ani mai devreme decât statele vecine. Germania a obținut 2050, Polonia 2040. România? 2025.

    „Vinovații principali sunt două partide și două persoane”

    Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, a spus apăsat ceea ce mulți evită să recunoască:

    ”Principalii vinovați pentru ceea ce se întâmplă acum cu Complexul Energetic Oltenia sunt două partide și două persoane: USR, prin Ghinea, care a fost coordonatorul PNRR-ului, și Virgil Popescu de la PNL, cel care a semnat cu mâna lui actele de închidere a CEO”.

    Declarațiile vin după ce ministrul Bogdan Ivan a confirmat: România va trebui să returneze 2,6 miliarde de euro dacă vrea să continue să producă energie pe cărbune și după 1 ianuarie 2026.

    Criticile nu mai pot fi ascunse: în timp ce marile puteri europene au negociat termene realiste, România și-a pus singură lațul de gât. „Comisia Europeană a spus clar: noi nu v-am cerut să închideți în 2025. Ați cerut voi asta”, a punctat Cosmin Popescu.

    Astăzi, după ce au împins CEO spre prăpastie, aceleași partide – PNL și USR – încearcă să pozeze în salvatori. Cinism politic pe spatele unei companii care asigură siguranța energetică a României.

    Ce urmează?

    Autoritățile locale cer găsirea unor soluții rapide:

    „Un blackout este mai scump decât returnarea unor bani. Dacă vrem să menținem o energie sigură, de siguranță națională și europeană, trebuie să reparăm greșelile făcute de Ghinea și Popescu”, a conchis șeful CJ Gorj într-o declarație pentru Radio Infinit

