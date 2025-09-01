spot_img
    Educatie

    Profesorii din Gorj, chemați să protesteze în fața ISJ Gorj

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    ISJ Gorj, resurse umane

    Profesorii din județul Gorj sunt invitați astăzi să protesteze în fața sediului Inspectoratului Școlar Județean din Târgu Jiu. Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj a depus la primărie o solicitare pentru un protest în centrul orașului Târgu Jiu. Având în vedere că aici este un șantier pentru modernizarea zonei, protestul a fost mutat lângă sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj.
    Conform lui Elvis Istudorescu, prim-vicepreședintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, aprobarea este pentru participarea a 150 de dascăli din învățământul preuniversitar. Nu a fost ales întâmplător sediul ISJ Gorj, având în vedere că reprezintă Ministerul Educației la nivel local. Liderii de sindicat resping în masă toate măsurile de austeritate care vizează învățământul preuniversitar, precum creșterea numărului de norme și a numărului de elevi sau comasarea unităților de învățământ cu sub 500 de elevi.

    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
