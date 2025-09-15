Euro a scăzut la minimul ultimelor trei săptămâni

Pariurile puse de investitorii internaționali pe începerea procesului de normalizare a politicii monetare a Rezervei Federale americane, la ședința sa care se va desfășura marți și miercuri, a determinat majorarea apetitului pentre activele considerate riscante, așa cum este și leul.

Cursul euro a coborât lunea aceasta de la 5,0694 la 5,0632 lei, minimul ultimelor trei săptămâni, după ce marțea trecută a atins un vârf de 5,0737 lei. Cotațiile au scăzut în cursul nopții pe segmentul asiatic al pieței la 5,057 lei, iar cele din piața locală au fluctuat între 5,062 și 5,07 lei.

O ușoară creștere a cererii de lei a ridicat valoarea indicilor ROBOR, la un nivel comparabil cu cel de la începutul săptămânii trecute.

Indicele la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a urcat de la 6,54 la 6,55%, iar cel la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, de la 6,68 la 6,69%. Indicele la 12 luni a scăzut joi de la 6,85 la 6,83%, dar s-a întors la sfârșitul săptămânii la 6,85%, valoare care s-a menținut și la începutul celei prezente.

Statul s-a împrumutat lunea aceasta 1,077 miliarde lei, prin intermediul a două emisiuni de titluri de stat, profitând de creșterea interesului după ce agenția Moody’s a reconfirmat, la sfârșitul săptămânii trecute, ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3 pentru datoria pe termen lung și P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum și perspectiva negativă.

Ofertele de cumpărare s-au ridicat la un total de circa 3,1 miliarde lei iar Trezoreria a atras 598 milioane lei cu scadența iulie 2033 și alte 479 milioane lei scadente în 2029. Demn de remarcat este egalizarea dobânzilor medii anuale acceptate de Finanțe la 7,5%, egalul ratei Lombard pentru facilitatea de creditare utilizată de BNR.

Euro s-a apreciat la începutul acestei săptămâni la 1,1717 – 1,1771 dolari, sub maximul ultimelor trei luni de 1,1780 dolari, atins marțea trecută. Media monedei americane a scăzut de 4,3258 la 4,3104 lei.

Cursul francului elvețian a scăzut la 5,4178 lei. În schimb, cel al lirei sterline a urcat modest la 5,8585 lei.

Gramul de aur a cunoscut a trei ședință consecutivă de scădere a prețului, și a alunecat de 506,8417 lei la 504,1740 lei, după ce a atins miercurea trecută maximul istoric de 508,6964 lei. Deprecierea se datorează faptului că metalul galben a coborât la 3.625,50 – 3.647,40 dolari/uncie iar moneda americană a pierdut teren în fața celei europene.

Bitcoin, care a scăzut marțea trecută sub pragul de 111.000 dolari, se tranzacționa la începutul acestei săptămâni între 114.682 și 116.761 dolari. Ether, care de circa două luni este cea mai tranzacționată monedă digitală ca volum, fluctua în culoarul 4.505 – 4.672 dolari.