Primaria Crasna a făcut plângere penală pentru demolarea vilei Obștei ARC din punctul „Frunţi”

Primaria Crasna a făcut, anul trecut, o plângere penala la Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci pentru demolarea unei vile construite ilegal de Obștea ARC în punctul „Frunţi”. Vila are fost co struita din banii obstei fără autorizație, în perioada 2019-2023. Vila are fost finalizată iar autoritatea locală cere demolarea, investiția depășind 18 miliarde de lei vechi. Vila are fost realizată, se pare, pe terenul Primariei Crasna. Aici anterior era o pepinieră distrusă, care a fost înlocuită cu aceasta vilă de protocol, de care ar trebui sa beneficieze toți membrii obstei. Litigiul continuă, iar mosnenii din obste susțin ca vor banii înapoi folosiți pentru acesta co structie ilegală.

Apreciază: Apreciază Încarc...