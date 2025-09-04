Închidem centrale pe cărbune, crește prețul energiei! Ministrul Ivan face o analiză asupra zăcămintelor din Hunedoara şi Gorj

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat astăzi că scoaterea din uz a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia şi Valea Jiului ar crea o vulnerabilitate şi mai mare din punct de vedere energetic pentru România și ar creşte preţul energiei cu cel puţin cu 30%.

„Cred foarte mult că actuala coaliţie de guvernare, premierul României, preşedintele ţării, membrii CSAT avem cu toţii acelaşi interes, şi anume să facem din România o ţară puternică economic, iar preţul energiei se regăseşte în tot ce înseamnă securitatea noastră economică şi în negocierile pe care le avem cu cei din Comisia Europeană pentru a regla lucruri care ne-au dus într-o situaţie extrem de complicată. Şi aici mă refer la ţintele de decarbonizare, care trebuie atinse până la finalul acestui an, care presupun să scoatem din uz puteri instalate de aproximativ 2.700 de megawaţi la acele centrale pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia şi Valea Jiului, care odată scoase din producţie ar crea o vulnerabilitate şi mai mare din punct de vedere energetic pentru România şi care, scoase din uz, ar creşte preţul cel puţin cu 30%”, a spus Bogdan Ivan după şedinţa de guvern.

El a explicat că România mai are patru luni până în momentul în care, conform angajamentelor luate de statul român, trebuie să-şi închidă atât minele, cât şi centralele pe cărbune.

„Aştept în cursul acestei zile o formă finală a unui studiu intermediar asupra impactului securităţii energetice a României a închiderii acestor mine. Negocierile pe care le-am început cu cei din Comisia Europeană vizează date tehnice foarte clare. Urmează ca în cursul zilei de mâine, după o discuţie cu premierul României, căruia o să-i prezint datele respectivului studiu, să-l transmit şi către cei din Comisia Europeană şi să analizăm foarte clar cum, în această etapă, să oprim închiderea acestor mine şi să păstrăm în continuare deschise centralele pe cărbune”, a afirmat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a susţinut că va începe demersurile legale pentru a face o analiză asupra zăcămintelor din Valea Jiului, din judeţele Hunedoara şi Gorj, în vederea prelungirii până în 2030 a exploatării miniere şi a funcţionării centralelor pe cărbune.