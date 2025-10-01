A intrat, noaptea, în casa unei bunici și i-a furat banii

Un tânăr din Târgu Jiu a fost reținut după ce a dat o spargere, la miezul nopții. Individul a intrat în casa unei bunici și i-a furat banii.

„La data de 30 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul de Investigații Criminale, în urma verificărilor efectuate au identificat un tânăr de 27 de ani, din Târgu Jiu, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Totodată, acesta a fost reținut de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, la data de 22 iulie a.c., în jurul orei 03:50, cel în cauză ar fi pătruns în locuința unei femei de 67 de ani, din localitate, prin spargerea unui geam, de unde ar fi sustras 20.000 lei și 100 euro.

Polițiștii continuă cercetările în vederea recuperării prejudiciului și luării tuturor măsurilor legale”, a transmis IPJ Gorj.