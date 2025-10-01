„Și, ce să facem?!” Vezi aici dialogul între oficialii Comisiei Europene și ministrul Energiei!

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit la un post de televiziune național despre situația Complexului Energetic Oltenia. Oficialul a dezvăluit motivele pentru care renegocierea planului de restructurare al companiei este anevoioasă. Comisia Europeană a virat bani iar nerespectarea termenelor conduce la penalități de milioane de euro. Pe de altă parte, România nu poate asigura nevoia de energie fără Complexul Energetic Oltenia. „Riscăm un blackout”, susține Bogdan Ivan.

„Riscăm o penalitate de 2 milioane de euro, și am avut o discuție cu Celine Gauer, șefa PNRR la nivel european care mi-a spus așa: ” Nu noi v-am cerut să vă asumați 2025- țintă pentru decarbonizate. Ne-ați cerut bani, noi vi i-am dat, voi trebuia să faceți noi capacități de producție care să înlocuiască centralele pe cărbune. Sunt făcute, domnule Ivan?!?! Nu, nu sunt făcute! Banii îi aveți, i-ați încasat în România?! Da, i-am încasat! Și, ce să facem?!”, a declarat oficialul cu privire la discuția purtată, la Digi24.

Bogdan Ivan susține că nu este totul pierdut. În baza unui raport realizat de o companie internațională va prezenta situația României, în cazul în care centralele pe cărbune vor fi închise. Speră ca oficialii de la Bruxelles să înțeleagă necesitatea continuării producției din Oltenia.

„M-am dus la Comisia Europeană cu un studiu al unei companii autorizate internațional, de 6000 de pagini, făcut rapid, în 3 luni, care a adus evidențe tehnice, în care am arăta riscul pe care România îl are și așa am reușit să redeschidem discuția cu privire la termenele asumate, discuție pe care de doi ani au refuzat-o. Dacă închidem Oltenia, există riscul ca în perioada de iarnă, când avem cerere foarte mare de energie, să ajungem la situația de blackout. Este situația pe care specialiștii au evidențiat-o în cele 6000 de pagini. Nu o spun eu, că așa cred eu, că am vorbit cu cineva la o cafea”, a declarat ministrul Bogdan Ivan.

Reamintim că planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia a fost negociat pe timpul guvernării PNL -USR, un plan ținut la secret, pe vremea guvernul Cîțu.