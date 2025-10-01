spot_img
12.6 C
Târgu Jiu
miercuri, octombrie 1, 2025
Altele
    AcasăActualitate"Și, ce să facem?!" Vezi aici dialogul între oficialii Comisiei Europene și...
    ActualitateHeadlines

    „Și, ce să facem?!” Vezi aici dialogul între oficialii Comisiei Europene și ministrul Energiei!

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    1

    Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit la un post de televiziune național despre situația Complexului Energetic Oltenia. Oficialul a dezvăluit motivele pentru care renegocierea planului de restructurare al companiei este anevoioasă. Comisia Europeană a virat bani iar nerespectarea termenelor conduce la penalități de milioane de euro. Pe de altă parte, România nu poate asigura nevoia de energie fără Complexul Energetic Oltenia. „Riscăm un blackout”, susține Bogdan Ivan.

    „Riscăm o penalitate de 2 milioane de euro, și am avut o discuție cu Celine Gauer, șefa PNRR la nivel european care mi-a spus așa: ” Nu noi v-am cerut să vă asumați 2025- țintă pentru decarbonizate. Ne-ați cerut bani, noi vi i-am dat, voi trebuia să faceți noi capacități de producție care să înlocuiască centralele pe cărbune. Sunt făcute, domnule Ivan?!?! Nu, nu sunt făcute! Banii îi aveți, i-ați încasat în România?! Da, i-am încasat! Și, ce să facem?!”, a declarat oficialul cu privire la discuția purtată, la Digi24.

    Bogdan Ivan susține că nu este totul pierdut. În baza unui raport realizat de o companie internațională va prezenta situația României, în cazul în care centralele pe cărbune vor fi închise. Speră ca oficialii de la Bruxelles să înțeleagă necesitatea continuării producției din Oltenia.
    „M-am dus la Comisia Europeană cu un studiu al unei companii autorizate internațional, de 6000 de pagini, făcut rapid, în 3 luni, care a adus evidențe tehnice, în care am arăta riscul pe care România îl are și așa am reușit să redeschidem discuția cu privire la termenele asumate, discuție pe care de doi ani au refuzat-o. Dacă închidem Oltenia, există riscul ca în perioada de iarnă, când avem cerere foarte mare de energie, să ajungem la situația de blackout. Este situația pe care specialiștii au evidențiat-o în cele 6000 de pagini. Nu o spun eu, că așa cred eu, că am vorbit cu cineva la o cafea”, a declarat ministrul Bogdan Ivan.
    Reamintim că planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia a fost negociat pe timpul guvernării PNL -USR, un plan ținut la secret, pe vremea guvernul Cîțu.

    Articolul precedent
    „Ziua Vârstnicilor”, sărbătorită la Cantina Restaurant din Motru
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!