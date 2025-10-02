Palatul Copiilor din Târgu Jiu și-a deschis porțile
Palatul Copiilor din Târgu Jiu și-a deschis ieri, 1 octombrie, porțile, după ce în ultima perioadă s-a aflat într-un proces de reabilitare.
„Elevii Palatului Copiilor din Târgu Jiu au oferit publicului un spectacol artistic deosebit, prin care și-au pus în valoare talentul, creativitatea și munca depusă alături de profesorii coordonatori. Evenimentul a fost încărcat de emoție și bucurie, reflectând pasiunea copiilor pentru artă, muzică, dans și teatru.
Tot astăzi a avut loc și inaugurarea oficială a clădirii Palatului Copiilor, recent reabilitată și modernizată, un proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Jiu și al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Noul spațiu oferă condiții moderne pentru desfășurarea activităților educative și culturale, fiind un cadru prielnic pentru dezvoltarea abilităților artistice și creative ale elevilor.
Prin această investiție, Palatul Copiilor din Târgu Jiu devine nu doar un loc de învățare și exprimare artistică, ci și un simbol al preocupării comunității pentru educație și cultură“, a spus Ionuț Popescu, directorul Palatul Copiilor din Târgu Jiu.
