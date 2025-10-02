Palatul Copiilor din Târgu Jiu și-a deschis porțile

Palatul Copiilor din Târgu Jiu și-a deschis ieri, 1 octombrie, porțile, după ce în ultima perioadă s-a aflat într-un proces de reabilitare.

„Elevii Palatului Copiilor din Târgu Jiu au oferit publicului un spectacol artistic deosebit, prin care și-au pus în valoare talentul, creativitatea și munca depusă alături de profesorii coordonatori. Evenimentul a fost încărcat de emoție și bucurie, reflectând pasiunea copiilor pentru artă, muzică, dans și teatru.