Debutează Campionatul Național de Autocross sâmbătă de la ora 12,00, la Preajba

În perioada 20-21 septembrie, municipiul Târgu Jiu găzduiește Etapa a V-a – CUPA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU din cadrul Campionatului Național de Autocross.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Jiu și Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, se desfășoară sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv și promite să ofere spectacol sportiv, pasiune și multă adrenalină pentru participanți și spectatori.

Pe lângă competiție, piloții și echipele participante vor avea ocazia să participe la un tur ghidat al Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”, organizat cu sprijinul targujiu.info, oferind astfel o combinație unică între sport și patrimoniu cultural. Competiția debutează de la ora 12,00, la Preajba.

Apreciază: Apreciază Încarc...