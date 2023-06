Șoferul prefectului de Gorj a rămas fără permisul de conducere, pentru că a folosit ilegal girofarul

Șoferul prefectului județului Gorj a rămas, în urmă cu trei zile, fără permisul de conducere, pentru că ar fi folosit un girofar necorespunzător pe mașina de serviciu.

În mașină se afla chiar prefectul județului Gorj, Iulian Popescu, care se întorcea de la o acțiune care a avut loc în localitatea Peștișani.

Conducătorul auto a fost tras pe dreapta de un echipaj de la Poliția Rutieră la intrare în municipiul Târgu Jiu, pe motiv că girofarul aflat în funcțiune nu era corespunzător.

Prefectul județului Gorj, Iulian Popescu, a recunoscut acest incident. El a motivat că se afla în întârziere și trebuia să ajungă la programul de audiențe: „Este adevărat, șoferul instituției are permisul suspendat. Este o persoană cu experiență, care lucrează de peste 30 de ani în Prefectură. Ne întorceam din județ și eram în întârziere la audiențe. Era prima mea zi de audiențe cu cetățenii, de la instalarea în funcția de prefect și nu voiam să ajung târziu, astfel că a fost folosit girofarul. Legislația este neclară cu privire la utilizarea girofarului. Am cerut un punct de vedere concret, iar până când voi primi informații precise pe acest subiect am decis ca în mașina pe care o folosesc eu să nu se mai utilizeze semnalizarea luminoasă specifică“.

Potrivit unor surse, girofarul de pe mașina Prefecturii s-a defectat, iar șoferul a cumpărat altul de pe piață, care, însă, s-a dovedit că nu este conform.