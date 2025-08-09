Spitalul Orășenesc Novaci, modernizat cu fonduri europene

Spitalul Orășenesc Novaci va fi modernizat cu fonduri europene. Anunțul a fost făcut de primarul localității: „Investiție pentru viitorul sănătății la Novaci

La data de 8 august 2025 a fost semnat contractul pentru implementarea proiectului: „Reabilitare moderată a Spitalului Orășenesc Novaci, județul Gorj”

Valoare: 7.741.702,01 lei (fără TVA) Finanțare: PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență Durată: 14 luni (2 luni proiectare + 12 luni execuție)

Ce va aduce acest proiect:

– Spații consolidate și modernizate

– Condiții mai bune de igienă și siguranță pentru pacienți și personal

-Consum energetic redus și funcționalitate optimizată

– Infrastructură adaptată cerințelor medicinei moderne.

Prin această investiție, spitalul din Novaci va fi adus la standarde actuale, oferind un mediu sigur și bine echipat pentru îngrijirea pacienților.