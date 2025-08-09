spot_img
    Actualitate

    Spitalul Orășenesc Novaci, modernizat cu fonduri europene

    Spitalul Orășenesc Novaci va fi modernizat cu fonduri europene. Anunțul a fost făcut de primarul localității: „Investiție pentru viitorul sănătății la Novaci
    La data de 8 august 2025 a fost semnat contractul pentru implementarea proiectului:
    „Reabilitare moderată a Spitalului Orășenesc Novaci, județul Gorj”
    Valoare: 7.741.702,01 lei (fără TVA)
    Finanțare: PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență
    Durată: 14 luni (2 luni proiectare + 12 luni execuție)
    Ce va aduce acest proiect:
    – Spații consolidate și modernizate
    – Condiții mai bune de igienă și siguranță pentru pacienți și personal
    -Consum energetic redus și funcționalitate optimizată
    – Infrastructură adaptată cerințelor medicinei moderne.
    Prin această investiție, spitalul din Novaci va fi adus la standarde actuale, oferind un mediu sigur și bine echipat pentru îngrijirea pacienților.
