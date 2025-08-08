spot_img
25.8 C
Târgu Jiu
vineri, august 8, 2025
    Eveniment

    Artistul plastic Gheorghe Plăveți a decedat la 74 de ani

    Uniunea Artiştilor Plastici din România-Filiala Târgu-Jiu, anunță cu durere încetarea din viață a colegului Gheorghe Plăveți. Născut la 15 septembrie 1950, absolvent al Facultății de Arte Plastice din Iași (promoția 1971) și al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București (promoția 1982) , a debutat ca artist în 1972 la Galeriile de Artă din Craiova și este membru al Uniunii Artiștilor Plastici – filiala Târgu-Jiu.

    A fost profesor de desen la Liceul Teologic din Târgu Jiu și a desfășurat o impresionantă activitate expozițională-debutand încă din anii ’70, având expoziții personale și de grup în diverse orașe din România (Iași, Craiova, Târgu-Jiu, Suceava, Botoșani) și în străinătate (Germania) .

    „Gheorghe Plăveți a fost un artist plastic de referință în spațiul cultural românesc, cu o îndelungată activitate pedagogică, expozițională și creativă care acoperă pictură, sculptură și grafica, fiind o personalitate artistică seniorală, ce a investit peste patru decenii în construcția unui univers expresiv și monument, bazat pe echilibru compozițional, expresivitate și o constantă căutare artistică. Sincere condoleanțe familiei și întreaga noastră compasiune. Drum lin Maestre!”, a transmis Filiala Târgu-Jiu a Uninunii Artiștilor Plastici din România.

