    Echipa de fete U12 a Energy Basketball Academy Târgu Jiu, vicecampioană națională la turneul final de la Sibiu

    Echipa de fete U12 a Energy Basketball Academy Târgu Jiu

    Performanță remarcabilă pentru baschetul juvenil din Târgu Jiu! Echipa de fete U12 a Energy Basketball Academy Târgu Jiu a cucerit titlul de vicecampioană națională la Turneul Final al Campionatului Național U12, desfășurat la Sibiu în perioada 26 – 30 august.

    Competiția, organizată de Federația Română de Baschet și CSU Sibiu, a reunit cele mai bune formații de juniori din țară, atât la feminin, cât și la masculin. În întrecerea fetelor, podiumul a fost ocupat de:

    1. ACS Dan Dacian București – campioana națională
    2. ACS Energy Basketball Academy Târgu Jiu – vicecampioană
    3. CSS Sibiu – locul 3

    Un moment de mândrie suplimentară pentru baschetul gorjean a fost includerea jucătoarei Sofia Marin (Energy Basketball Academy) în echipa Best Five – Feminin, alături de cele mai valoroase baschetbaliste ale turneului.

    La masculin, titlul a fost câștigat tot de ACS Dan Dacian București, urmată pe podium de ABC Rising Stars Popești-Leordeni și CSU Andu Sibiu.

    Evenimentul a fost sprijinit de parteneri importanți precum Mastercard, Banca Transilvania, Nike și Regina Maria, dar și de instituții precum Agenția Națională pentru Sport și Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

    Rezultatul obținut de echipa U12 feminin a Energy Basketball Academy confirmă progresul baschetului de juniori din Târgu Jiu și oferă un motiv de mândrie pentru comunitatea locală.

