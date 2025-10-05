Un minor de 14 ani a furat un autoturism din Novaci și l-a condus până în Rovinari

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie de 43 de ani, cu privire la faptul că un minor de 14 ani, i-ar fi sustras autoturismul, parcat în fața imobilului, fiind asigurat și având cheile în imobil, pe o masă.

„În urma activităților de căutare, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Rovinari au identificat autoturismul proprietatea apelantei, ce se afla parcat pe raza orașului Rovinari, în apropierea căii ferate.

Ulterior a fost identificat și minorul, fiind condus la sediul poliției.

Autoturismul, care prezenta avarii, a fost restituit persoanei vătămate.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducerea unui autoturism pe drumurile publice fără a deține permis de conducere, în vederea stabilirii activității infracționale și luării măsurilor legale“.