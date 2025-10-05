spot_img
13.7 C
Târgu Jiu
duminică, octombrie 5, 2025
Altele
    AcasăEvenimentUn minor de 14 ani a furat un autoturism din Novaci și...
    EvenimentHeadlines

    Un minor de 14 ani a furat un autoturism din Novaci și l-a condus până în Rovinari

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    42

     

    Polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie de 43 de ani, cu privire la faptul că un minor de 14 ani, i-ar fi sustras autoturismul, parcat în fața imobilului, fiind asigurat și având cheile în imobil, pe o masă.

    „În urma activităților de căutare, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Rovinari au identificat autoturismul proprietatea apelantei, ce se afla parcat pe raza orașului Rovinari, în apropierea căii ferate.

    Ulterior a fost identificat și minorul, fiind condus la sediul poliției.

    Autoturismul, care prezenta avarii, a fost restituit persoanei vătămate.

    Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducerea unui autoturism pe drumurile publice fără a deține permis de conducere, în vederea stabilirii activității infracționale și luării măsurilor legale“.

    Articolul precedent
    Deficit major de personal la o instituție din Gorj
    Articolul următor
    Sute de persoane l-au condus pe Florin Cârciumaru pe ultimul drum. A fost înmormântat cu onoruri militare
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!