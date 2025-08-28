A tăiat anvelopele mașinii concubinii

Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au continuat urmărirea penală faţă de un bărbat, de 36 de ani, din comuna Vladimir, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie în formă continuată și distrugere, față de acesta fiind luată măsura reținerii pe bază de ordonanță pentru 24 ore și introducerea sa în arestul IPJ Gorj.

În după-amiaza, respectiv noaptea de 25/26 august a.c., acesta, ar fi încălcat ordinul de protecție instituit de către Judecătoria Târgu Cărbunești, la data de 16.05.2025, pentru o perioadă de 6 luni, întrucât s-a apropiat la mai puțin de 50 de metri de imobilul din comuna Turburea, unde locuiește fosta concubină, fiica lor de un an și fiica vitregă a bărbatului, față de care s-a dispus păstrarea distanței.

De asemenea, în aceeași noapte, acesta ar fi tăiat anvelopele la autovehiculul unei localnice, din comuna Turburea, a transmis IPJ Gorj.

Acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești și instanței de judecată, cu propuneri legale.