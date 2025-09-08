Tariful de parcare în Piața Centrală din Târgu Jiu a crescut de la 2 lei/oră la ...5 lei/oră

Începând de astăzi, tariful de parcare în Piața Centrală din Târgu Jiu și în întreaga zonă 1 a orașului a fost majorat de la 2 lei/oră la 5 lei/oră, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 150%.

Conform hotărârii Consiliului Local Târgu Jiu, în parcările publice cu plată din zona comercială (Complex Comercial și Super 2000) au fost stabilite următoarele tarife:

5 lei/oră;

25 lei/zi, de luni până vineri, în intervalul 07:30 – 19:30;

20 lei/zi, sâmbătă și duminică, în intervalul 07:30 – 17:30.

Pe lângă aceste modificări, Primăria Târgu Jiu a anunțat și o schimbare privind abonamentele de parcare, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026:

– 30 lei/lună (360 lei/an) – pentru folosirea locului de parcare în intervalul 16:00 – 08:00;

– 60 lei/lună (720 lei/an) – pentru utilizarea locului de parcare pe întreaga durată a zilei (24/24).

Noile tarife au stârnit reacții critice în rândul șoferilor, mulți considerând că aceste creșteri vor afecta bugetul personal.