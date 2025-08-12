TIR plin cu deșeuri oprit de polițiști și comisarii de mediu

Un TIR plin cu deșeuri a fost depistat de comisarii de mediu și de polițiști pe raza județului Gorj.

„În acord cu planul de acțiune semnat între GNM și IGPR, comisarii Gărzii de Mediu Gorj împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Politie Gorj, au oprit în trafic, pe raza localității Drăguțești, un autovehicul care transporta deșeuri fără a deține documentele necesare . Astfel, a fost aplicată o sancțiune contravențională in valoare de 20 000 lei. Acțiuni de control de acest gen vor fi organizate și în perioada următoare“, au anunțat reprezentanții Gărzii de Mediu Gorj.