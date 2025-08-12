PSD amenință cu retragerea de la ședințele Coaliției dacă nu se elimină privilegiile și nu se asigură investițiile promise

Președintele PSD Gorj, Mihai Weber, a transmis într-o declarație publică, că Partidul Social Democrat a decis în unanimitate, în cadrul Biroului Politic Național, să nu mai participe la ședințele Coaliției de guvernare dacă nu sunt adoptate o serie de măsuri considerate esențiale.

Printre cerințele formulate se numără eliminarea privilegiilor pentru anumite categorii, precum indemnizațiile membrilor din consiliile de administrație, pensiile speciale și salariile „anormale” din anumite agenții, precum și, acolo unde este cazul, desființarea sau comasarea acestora. PSD solicită, de asemenea, realizarea unei rectificări bugetare care să asigure continuarea programului „Anghel Saligny” și a altor investiții majore pentru țară.

„Nu le vom gira aberațiile de dragul guvernării și nu vom accepta să fie ignorate măsurile pe care le susținem cu tărie”, a subliniat Weber, criticând măsurile de austeritate adoptate până acum, pe care le consideră dăunătoare pentru clasa de mijloc și categoriile vulnerabile.

Liderul social-democrat a atras atenția asupra unor „situații aberante”, menționând că, în timp ce se vorbește despre progres, se reduc pensii, salarii și alocații, cresc prețurile și taxele, iar investițiile în sănătate, educație, transport și utilități sunt blocate.

Weber a avertizat că, deși trecerea PSD în opoziție ar fi un pas simplu, efectele ar putea fi „devastatoare pentru România în următorii ani”, subliniind că actualul context necesită responsabilitate și asumare din partea tuturor partidelor din Coaliție.