Un gorjean avertizează asupra replicilor seismice după valul de cutremure recente

În contextul ultimelor seisme din România și regiunea învecinată, tânărul elev gorjean Ștefan Protesi Sefter, care a scris o carte despre cutremure, a făcut o analiză detaliată asupra evoluției activității tectonice și a zonelor cel mai probabil afectate în perioada 9 octombrie – prezent. Studiul său acoperă mai multe zone seismice din țară: Gorj, Vrancea, Satu Mare, Făgăraș-Câmpulung, și oferă prognoze pentru posibile replici.

Etapa 1 – Cutremurele majore din Turcia și efectele în România

Cutremurele cu magnitudine ridicată din Turcia au pus presiune asupra Faliei Intramoesica, declanșând seisme în zona Făgăraș-Câmpulung, lângă Brașov, la adâncimi mici de aproximativ 5 km. Finalul acestei falie a generat o presiune considerabilă asupra Munților Făgăraș. În această etapă s-au înregistrat 9 cutremure.

Etapa 2 – Gorj: Falia Târgu Jiu – Călimănești

O posibilă afectare s-a manifestat și în Gorj, în spatele Muntelui Pleșa, unde un cutremur de magnitudinea 0,8 a fost semnalat. Aceasta indică activitate tectonică minoră, dar importantă pentru monitorizarea zonei.

Etapa 3 – Vrancea și Buzău: cutremure intermediare și de suprafață

În aceste regiuni, situate la contactul dintre subplacile Panonice, Moesice și Est Europene, s-a concentrat presiunea tectonică predominant asupra plăcii Panonice și Moesica. Au fost raportate 11 cutremure, majoritatea cu magnitudini de peste 3 pe scara Richter.

Etapa 4 – Banat: Arad, Timiș, Hunedoara

În Banat, numeroase micro-placi active generează cutremure minore, probabil din cauza presiunii venite de la placa Moesica. În această etapă au fost înregistrate 7 cutremure, toate cu magnitudini sub 1,6.

Etapa 5 – Satu Mare: un cutremur semnificativ

Un seism de 4 pe Richter și V pe Mercalli a fost resimțit în Satu Mare, similar ca impact cu primul cutremur din Gorj. Presiunea exercitată de placa Moesica a acționat asupra micro-placilor din Crișana și Banat, generând tensiuni asupra Faliei Nord Transilvana și Faliei Bogdan Vodă. Zona este cunoscută pentru cutremurele rare și foarte superficiale, ce pot depăși 5,0 pe Richter.

Etapa 6 – Marea Neagră: cutremur la Shabla

Astăzi, la ora 08:37, presiunea acumulată pe Falia Intramoesica, la finalul ei în zona Mării Negre, a produs un cutremur în zona Shabla. Este o regiune considerată extrem de periculoasă, capabilă să genereze seisme de peste 7 pe Richter și tsunamiuri, așa cum s-a întâmplat în 1901.

Prognoza tectonică

Analiza lui Ștefan Protesi Sefter indică posibilitatea apariției unor seisme moderate în Vrancea și Făgăraș-Câmpulung în zilele următoare, cu probabilitate mai redusă în Shabla și Gorj. De asemenea, în Satu Mare pot apărea replici ale cutremurului recent.

Autorul analizei subliniază că monitorizarea continuă a activității tectonice rămâne esențială pentru prevenirea riscurilor și protejarea comunităților din zonele vulnerabile.

