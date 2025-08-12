spot_img
    Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ

    În jur de zece școli și grădinițe de la nivelul județului Gorj au fost trecute, până marți dimineață într-un proiect de reorganizare impus de Ministerul Educației. Cele mai multe unități au fost din Târgu Jiu dar nu au scăpat de comasări și fuziuni nici școli din Motru și Rovinari. 

    Luni după-amiază, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj s-a organizat ședință Consiliului de Administrație al instituției, pe ordinea de Zi fiind tocmai acest proiect de reorganizare pentru școlile și grădinițele care au sub 500 de școlari ori preșcolari. Pe lista inițială se aflau 12 astfel de unități din Târgu Jiu, Motru și Rovinari.

    În Motru situația a fost tranșată cu dialog între reprezentanții școlilor și autoritatea locală iar Școala Gimnazială nr.2 a trecut de Colegiul National George Coșbuc iar Grădinița Nr.7 de Grădiniță cu Program Prelungit. La Rovinari, Școală Gimnazială Nr.3 a trecut de Liceul Gheorghe Tătărescu, fiind utilizată procedura de fuziune prin absorbție.

    La Târgu Jiu în schimb, Liceul Auto Traian Vuia, Școală Gimnazială nr.7 Târgu Jiu și Grădinița cu Program Normal Nr 17 au scăpat,miraculos de reorganizare. Școala Gimnazială Pompiliu Marcela nu a scăpat însă de reorganizare așa că a trecut de Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu. Școala Gimnazială Nr 2 a trecut și ea de Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru.

     

    Președintele Cosmin Popescu a transmis mulțumiri pentru cei care salvează vieți! Sprijin necondiționat pentru Salvamont
