Două persoane rătăcite pe Masivul Căpățânei, căutate de salvamontiștii din Baia de Fier

Acțiune în derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj pentru căutarea a doua persoane rătăcite in masivul Capatanei zona Cheile Oltețului.

„Cele doua persoane s-au despărțit, căutând variante de retragere de pe versant, au ajuns in zone de abrupt în care orientarea era dificilă și înaintarea periculoasă, si au luat cea mai bună decizie, au rămas pe loc intr-o zona sigură si au anunțat Salvamontul-ul prin Serviciul Unic de Urgenta 112. O echipă de salvamontiști aflați in serviciul de tura operativa in Postul Salvamont Baia de Fier, se îndreaptă către zona respectiva , iar două echipe de sprijin sunt prealertate in Baza centrala Salvamont din Tg-Jiu si in Baza Salvamont Ranca”, a anunțat Salvamont Gorj.

La scurt timp după acest mesaj, salvamontiștii gorjeni i-au localizat pe cei doi, îi vor recupera, se vor regrupa si îi vor coborî în siguranță la baza muntelui.