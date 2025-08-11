spot_img
32.8 C
Târgu Jiu
luni, august 11, 2025
Altele
    AcasăEvenimentDouă persoane rătăcite pe Masivul Căpățânei, căutate de salvamontiștii din Baia de...
    Eveniment

    Două persoane rătăcite pe Masivul Căpățânei, căutate de salvamontiștii din Baia de Fier

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    0

    Acțiune în derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj pentru căutarea a doua persoane rătăcite in masivul Capatanei zona Cheile Oltețului.

    „Cele doua persoane s-au despărțit, căutând variante de retragere de pe versant, au ajuns in zone de abrupt în care orientarea era dificilă și înaintarea periculoasă, si au luat cea mai bună decizie, au rămas pe loc intr-o zona sigură si au anunțat Salvamontul-ul prin Serviciul Unic de Urgenta 112.  O echipă de salvamontiști aflați in serviciul de tura operativa in Postul Salvamont Baia de Fier, se îndreaptă către zona respectiva , iar două echipe de sprijin sunt prealertate in Baza centrala Salvamont din Tg-Jiu si in Baza Salvamont Ranca”, a anunțat Salvamont Gorj.

    La scurt timp după acest mesaj, salvamontiștii gorjeni i-au localizat pe cei doi, îi vor recupera, se vor regrupa si îi vor coborî în siguranță la baza muntelui.

    Articolul precedent
    Pilotul din Târgu Jiu, accidentat la Mușetești, în afara oricărui pericol
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    Zoia pe Eficiență și control al temperaturii
    error: Content is protected !!