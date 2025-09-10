spot_img
23.8 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 10, 2025
Altele
    AcasăEvenimentTrei persoane din Strehaia au fost reținute de polițiștii gorjeni pentru o...
    EvenimentHeadlines

    Trei persoane din Strehaia au fost reținute de polițiștii gorjeni pentru o înșelăciune de peste un milion de lei

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    19

    Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj, 3 bărbați, de 26, 38 și 31 de ani, cu toții din Strehaia, bănuiți de comiterea faptelor de înșelăciune.

    ,,De asemenea, în cadrul aceluiași dosar, față de o femeie, de 32 de ani, din Motru, bănuită de săvârșirea acelorași fapte, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

    Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada iulie-august 2025, cei în cauză ar fi achiziționat mai multe bunuri și materiale de construcție (prin promisiunea plății), pe care ulterior le-ar fi revândut la prețuri inferioare celor de achiziție, fără a achita contravaloarea acestora, de aproximativ 1.100.000 de lei.

    Amintim faptul că în dimineața zilei de 10 septembrie 2025, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară în județele Gorj, Mehedinți și Prahova, la domiciliile persoanelor bănuite de săvârșirea faptei, precum și la sediile sociale.

    În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat înscrisuri, telefoane mobile și au indisponibilizat bunuri în valoare de aproximativ 200.000 de lei.

    Cei trei bărbați urmează ca în cursul zilei de 11 septembrie 2025 să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale”, au transmis oamenii legii.

    Articolul precedent
    Trei profesori din Gorj au intrat la cursuri, dar nu au făcut activități didactice
    Articolul următor
    Un bătrân din Berlești a murit în urma unui incendiu vegetație uscată
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!