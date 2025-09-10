Trei persoane din Strehaia au fost reținute de polițiștii gorjeni pentru o înșelăciune de peste un milion de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj, 3 bărbați, de 26, 38 și 31 de ani, cu toții din Strehaia, bănuiți de comiterea faptelor de înșelăciune.

,,De asemenea, în cadrul aceluiași dosar, față de o femeie, de 32 de ani, din Motru, bănuită de săvârșirea acelorași fapte, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada iulie-august 2025, cei în cauză ar fi achiziționat mai multe bunuri și materiale de construcție (prin promisiunea plății), pe care ulterior le-ar fi revândut la prețuri inferioare celor de achiziție, fără a achita contravaloarea acestora, de aproximativ 1.100.000 de lei.

Amintim faptul că în dimineața zilei de 10 septembrie 2025, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară în județele Gorj, Mehedinți și Prahova, la domiciliile persoanelor bănuite de săvârșirea faptei, precum și la sediile sociale.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat înscrisuri, telefoane mobile și au indisponibilizat bunuri în valoare de aproximativ 200.000 de lei.

Cei trei bărbați urmează ca în cursul zilei de 11 septembrie 2025 să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale”, au transmis oamenii legii.